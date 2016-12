Juve, si ferma Vidal: trauma al ginocchio destro 

20:12 - Piccolo allarme in casa Juve per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, infatti, ha saltato l'allenamento svolto a Vinovo il giorno dopo il successo sul Parma in Coppa Italia. Vidal, come riporta il comunicato del club bianconero, "durante la partita di Parma ha riportato un lieve trauma contusivo - distorsivo al ginocchio destro. La risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto in mattinata ha escluso lesioni gravi".

Ora Vidal dovrà rimanere a riposo per qualche giorno, saltando sicuramente la trasferta di Udine. Certo non una bella notizia visto che il ginocchio in questione è lo stesso operato l'anno scorso e che tanti problemi e dubbi ha suscitato in estate. Per il resto, come in ogni allenamento post gara, i giocatori in campo al "Tardini" hanno sostenuto un lavoro di recupero in vista dell'impegno di domenica. Il resto del gruppo si è invece dedicato ad atletica e tecnica, con cambi di direzione ed esercizi di tiro nelle porte piccole.