Juve, settima vittoria di fila: 3-2 al Carpi

LA PARTITANatale è arrivato e si possono fare i conti. La Juve ha recuperato quei punti e quelle posizioni, che Allegri aveva pronosticato, e richiesto, un paio di mesi fa. La settima vittoria di fila ottenuta sul campo di Modena ai danni di un Carpi volenteroso ha permesso ai bianconeri di confermarsi tra le pretendendi allo scudetto alle spalle dell'Inter capolista. Un successo non così scontato e che alla fine avrebbe potuto anche andare in fumo per due minuti di autentica follia. La tradizione che vuole la Juve sempre vincente quando Mandzukic va a segno è stata rispettata anche questa volta e i campioni d'Italia in carica hanno evitato di lasciare sul campo un successo ampiamente meritato. Di certo non li ha spaventati lo svantaggio inziale, visto che per la quarta volta su quattro sono riusciti a vincere un match iniziato in salita dopo quelli con Empoli, Bologna e Fiorentina.



Come temuto da qualcuno alla vigilia, il primo tempo fa capire alla Juve che non sarebbe stata una passeggiata. E ci pensa l'ex Borriello a rimettere sull'attenti i bianconeri. Nemmeno un quarto d'ora di gioco e, dopo un pallone perso a metà campo da Cuadrado, proprio l'attaccante napoletano "scherza" Bonucci in area e fulmina Buffon sul suo palo. Una doccia fredda, che però fa arrabbiare Pogba e compagni. La rimonta la guida, ancora una volta, Mandzukic. Il croato si trasforma in acrobata tre minuti dopo la rete dello svantaggio e con un controllo volante concluso con una mezza rovesciata firma il pareggio immediato. Una bella strigliata per la Juve, che dopo un paio di occasioni con Chiellini e Khedira (che spavento quando resta a terra dopo un tiro dal limite) mette la freccia. E' ancora Mandzukic il protagonista: il suo stacco sul traversone di Evra è perentorio e beffardo per Belec. Insomma, l'ex Bayern e Atletico rimedia ai pasticci di alcuni compagni e rimette a posto una partita iniziata male.



La ripresa di fatto sancisce la fine delle ostilità, perché dopo una manciata di minuti Marchisio pesca Pogba con un lancio lungo, Zaccardo si perde il francese, che controlla e non lascia scampo a Belec. Match in ghiaccio e spazio al debutto di Rugani in Serie A con la maglia bianconera. Il giovane difensore va anche in gol al 20', ma gli viene annullato per giusto fuorigioco. Il Carpi non ha la forza per reagire, la Juve controlla in scioltezza. Troppa scioltezza, perché nel recupero un Bonucci in giornata-no si inventa un autogol di cui non c'era necessità e all'ultimo assalto Lollo cicca male davanti a Buffon. Il vero regalo di Natale a "SuperGigi" lo fa lui.