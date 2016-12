1 maggio 2016 14:55 Juve senza pietà: Carpi steso 2-0 Hernanes e Zaza decidono il match: un gol per tempo

Un'altra vittoria per la Juventus. Tutto facile per i bianconeri che liquidano la pratica Carpi con un gol per tempo: finisce 2-0. Prima rete con la maglia della Vecchia Signora per Hernanes: tiro di destro dal limite dell'area al 42' a beffare Belec. Poi ci ha pensato Zaza, all'81', a mettere la parola fine sul match con un colpo di testa. Emiliani pericolosi solo con Verdi e Suagher al 21': attento Buffon.



IL TABELLINOJUVENTUS-CARPI 2-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Rugani 6, Bonucci 6, Evra 6; Cuadrado 5,5 (28' st Lichtsteine sv), Pogba 6,5, Hernanes 6,5, Asamoah 6 (39' st Sturaro sv), Alex Sandro 6; Mandzukic 6, Morata 5,5 (1' st Zaza 6,5). A disp.: Rubinho, Barzagli, Audero, Padoin, Khedira, Pereyra, Lemina, Dybala. All.: Allegri 6,5

Carpi (3-5-1-1): Belec 5; Zaccardo 5,5, S. Romagnoli 5, Suagher 5,5; Sabelli 5,5, Crimi 6, Cofie 6, Martinho 5,5 (21' st Lasagna 6), Gagliolo 6; Verdi 5,5 (39' st De Guzman sv); Mbakogu 5. A disp.: Colombi, Daprelà, Pasciuti, Porcari, Poli, Di Gaudio, Franchini, Letizia, Mancosu. All.: Castori 5,5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 41' Hernanes, 35' st Zaza

Ammoniti: Mandzukic, Rugani, Bonucci, Lichtsteiner, Pogba, Hernanes (J); Crimi, Martinho (C)

Espulsi:



LA PARTITANessuna pietà per la Juventus che vola verso nuovi record di una stagione davvero strepitosa. Con il quinto scudetto consecutivo in tasca, i bianconeri rimaneggiati da Allegri non hanno spinto più di tanto il piede sull'acceleratore e hanno portato a casa la vitoria: strappare punti ai campioni d'Italia è una missione quasi impossibile. La 25.esima vittoria nelle ultime 26 partite è arrivata con una facilità quasi imbarazzante. Gara decisa da un tiro dal limite di Hernanes: per il brasiliano, dopo venti presenze, è arrivato il primo gol con la maglia della Vecchia Signora. Preferito a Lemina, fresco di riscatto, l'ex Inter al centro della mediana ha trovato la sua collocazione naturale non facendo rimpiangere l'infortunato Marchisio. Il Profeta in queste ultima parte di stagione può togliersi delle soddisfazioni personali.



A mettere il punto esclamativo sui tre punti è arrivato il sigillo di Zaza subentrato nella ripresa al posto di Morata. Dopo il "gol scudetto" contro il Napoli, ecco un'altra gioia personale per l'ex Sassuolo. Un panchinaro di lusso che quando è stato chiamato in causa si è fatto sempre trovare pronto: viaggia a un media di un gol ogni 110 minuti. La forza del gruppo ancora prima del singolo.



La Juve è l'elogio della difesa: Buffon ha chiuso l'ennesima partita senza subire il gol. Il record di 22 clean sheets in un campionato è a un passo. Il portierone è stato decisivo sbarrando la strada a Verdi (21') e poi è stato a guardare i compagni. Nonostante l'inedita difesa composta da Rugani, Bonucci ed Evra, il Carpi non è riuscito a trovare spazi. Prima Mbakogu e poi Lasagna non ha creato grandi problemi. Normale amministrazione e possesso di palla senza storia: 72%. La Juventus campione d'Italia continua a viaggiare spedita. L'unico neo le sei ammonizioni rimediate: i diffidati Mandzukic, Pogba ed Hernanes salteranno il Verona, mentre Rugani ha collezionato il secondo cartellino giallo della carriera in Serie A.



Una sconfitta che complica i piani salvezza del Carpi: ora servono due risultati utili contro Lazio e Udinese per non retrocedere.