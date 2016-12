Juve, senti Pogba: "Manchester casa mia, a Torino solo una vacanza"

Nonostante quattro stagioni da protagonista e quattro scudetti, Paul Pogba ha dimenticato in fretta la parentesi alla Juve. " Lo United è nel mio cuore, è come casa mia - ha spiegato il francese -. A Torino è come se fossi andato in vacanza , e adesso sono tornato. Veramente, non è cambiato nulla, sono sempre la stessa persona". "Quando me ne sono andato nel 2012, sapevo che prima o poi sarei tornato ", ha aggiunto il centrocampista dei Red Devils.

Dopo quattro stagioni con la maglia della Juve, dunque, Pogba è sempre più convinto della scelta di tornare all'Old Trafford. I quattro titoli in bianconero non sembrano aver lasciato segni importanti nella memoria del calciatore più costoso di sempre. Per il francesino, a Torino è stata soltanto una vacanza, un periodo per maturare e diventare il campione che è oggi. Solo un passaggio.



Del periodo italiano, del resto, il ricordo più vivido del centrocampista resta la sconfitta nella finale di Champions League contro il Barcellona. "Ho visto la coppa vicina a me, siamo stati così vicini a vincerla che mi ha reso ancora più affamato - ha spiegato Paul -. Dandomi ancor più motivazioni per vincerla". Per Pogba il bianconero è solo un passato sbiadito. Il presente invece è tutto rosso United.