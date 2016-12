Juve, scatta il countdown scudetto: si festeggia il 25 aprile?

Sei giornate ancora da disputare, con sei punti di vantaggio. In parole povere, la Juve può permettersi di perdere e pareggiare una delle restanti gare anche se il Napoli le vince tutte. Purtroppo per i partenopei, però, il calendario è tutto dalla parte dei rivali: tra Palermo, Lazio, Fiorentina, Carpi, Verona e Sampdoria nessuna sembra in grado di fermare la marcia inarrestabile (21 vittorie nelle ultime 22 uscite) della banda Allegri.



Ben più complicato, invece, il cammino di Higuain e compagni, che hanno le difficili trasferte contro Inter e Roma nelle prossime tre giornate. Per questo motivo, Allegri farà il tifo per le due grandi rivali che, se riusciranno a fermare gli azzurri, potrebbero regalare una festa anticipata ai quattro volte campioni d'Italia. Un primo match-ball, se il Napoli non batterà i nerazzurri (e la juve batterà in casa Palermo e Lazio nell'infrasettimanale) potrebbe arrivare il 24 aprile a Firenze. I bianconeri arriverebbero all'appuntamento con otto punti di vantaggio (se il Napoli pareggia la prossima a Milano) e il giorno dopo c'è Roma-Napoli. Se i giallorossi fermeranno il Napoli, il primo maggio in casa contro il Carpi scatterebbe la festa per il quinto scudetto di fila.