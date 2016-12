Juve, saracinesca Buffon: la squadra si inchina al capitano 

11:04 - Imbattuto. Imbattibile. Gigi Buffon saracinesca impenetrabile. La Juve vince, Tevez segna e gioca da fenomeno, Morata dà segnali da campione nascente, il centrocampo è solido anche senza Pirlo, la difesa granitica ma dietro c'è lui, il capitano. Zero gol subiti, porta inviolata (nei grandi campionati solo il Barcellona come la Juve) e con quello parato a Denis siamo al secondo rigore consecutivo neutralizzato (l'altro nel campionato scorso a Calaiò contro il Genoa). "La differenza tra Gigi e gli altri portieri - ha detto dopo il successo di Bergamo contro l'Atalanta Max Allegri - è che lui fa una parata a partita e la fa da fenomeno". Vero. Tutto vero: così ad esempio su Maxi Lopez contro il Chievo, così su Eriksson in Champions con il Malmoe, così ancora a San Siro su Honda nel big match contro il Milan. Imbattuto in campionato, imbattuto in Europa. Saracinesca Buffon... E i compagni, ovviamente, ringraziano: con Gigi è tutto più facile.

Trasferta difficile superata alla grande. Un grazie a @gianluigibuffon per il rigore...grande! Ottima prova di un gruppo unito e tosto!!

— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 27 Settembre 2014