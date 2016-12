Juve: San Siro fatale, ma è lo stop di Dybala a preoccupare Allegri

La Juve cade a San Siro per la seconda volta in questa stagione: prima la sconfitta contro l'Inter e ora quella con il Milan. Un doppio stop che non si verificava da sette anni, dalla stagione 2009/10. E dopo venti partite i bianconeri restano a secco di gol. Allegri non fa drammi - "Al di là degli episodi, questo incidente di percorso non deve condizionare il nostro cammino" - ma deve fare anche i conti con l'infortunio di Dybala.

L'argentino è stato costretto a lasciare il campo dopo mezz'ora per problemi al flessore della coscia destra: gli esami strumentali faranno chiarezza sull'infortunio e sui tempi di recupero. Ma l'allarme è già scattato, anche in vista del tour de force che attende i bianconeri, con quattro partite nel giro di quindici giorni tra campionato e Champions League. Si sospetta uno stiramento. Dybala salterà la gara di mercoledì contro la Sampdoria nell'infrasettimanale e rischia di dare forfait anche per la grande sfida di sabato prossimo allo Juventus Stadium contro il Napoli. Uno scenario preoccupante tenendo conto anche di un Mandzukic appena rientrato e non al massimo della forma. E Higuain deve ritrovare il gol dopo un digiuno che dura da tre gare. "La stagione è lunga", ha scritto Bonucci sul suo profilo Twitter. Nessun dramma, dunque, per la sconfitta contro il Milan. Ma, come ha sottolineato Barzagli "Ci è mancato qualcosa". Tocca ora ad Allegri capire cosa.