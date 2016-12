Juve-Samp, bianconeri con la nuova maglia 2016-2017

La Juventus gioca d'anticipo e sabato pomeriggio allo Stadium contro la Sampdoria, per l'ultima giornata di Serie A, scenderà in campo con la nuova maglia Adidas 2016-2017. Anche nella finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma sabato 21 maggio a Roma, Dybala e compagni indosseranno le nuove casacche, che sono già in vendita nei negozi asiatici.