Juve, Rugani: "Sono qui per giocarmela senza timori"

Idee chiare per Daniele Rugani : "Volevo solo la Juve, sono qui per giocarmela senza timori e imparare tanto da Chiellini, Bonucci e Barzagli". Queste le prime parole del difensore ex Empoli che ha due grandi obiettivi: "Giocare la Champions League è un sogno fin da bambino: sono motivato e carico. Nazionale? Devo continuare a pedalare senza sentire di essere arrivato. Spero di meritarmi convocazione".

Rugani è pronto a giocare con grandi campioni: "A Bonucci invidio la personalità in campo, la tranquillità ed il modo di giocare, a Chiellini la cattiveria agonistica ed a Barzagli l'attenzione, sono giocatori che mi potranno trasmettere tanto. In campo sono abbastanza tranquillo, ma questo non vuol dire che non sia duro,non mi risparmio negli interventi, il discorso di essere bravi e puliti conta fino ad un certo punto".

Il difensore è anche un tifoso bianconero: "Da piccolo, mio padre era tifoso juventino, si è riversata su di me, sono fin da piccolo tifoso, essere qui è la massima aspirazione, un sogno, ci metterò tutto me stesso confermarmi e meritare la fiducia".

Poi tre pensieri su Sarri, Tevez e Icardi: "Sarri mi ha dato indicazioni fondamentali, Sarri ti da tanta voglia e determinazione, con la parola giusta per far crescere un ragazzo, lo ringrazierò per sempre. Tevez l'attaccante che mi ha messo in difficoltà, come punta centrale, Icardi è un altro giocatore forte".