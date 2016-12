Juve-Roma, gestaccio di Strootman in tribuna

10:15 - L'accoglienza allo Stadium non è stata certa delle più piacevoli, tanto che la Juve è stata multata per le sberle ai panchinari della Roma., Forse anche per questo a Kevin Strootman sono saltati i nervi nel finale di gara, quando, mentre in campo si scatenava il parapiglia in seguito alle espulsioni di Manolas e Morata. L'olandese si è lasciato andare al gesto dell'ombrello verso un tifoso che lo insultava prima di essere calmato da De Rossi.