Juve-Roma, ecco cosa rischia De Rossi per l'insulto a Mandzukic

Sarà la Procura Federale a decidere se proporre di punire De Rossi con la prova tv per l'insulto che il capitano della Roma ha rivolto a Mandzukic durante Juventus-Roma. Se gli ispettori di Palazzi segneranno il caso al giudice sportivo, questi potrebbe decidere di sanzionare il giallorosso, anche se, da regolamento, la prova tv è ammissibile solo per atti violenti o gravemente antisportivi sfuggiti al controllo del direttore di gara e per espressioni blasfeme (bestemmie)