Juve-Roma, Buffon attacca Totti: "Mai inveito dopo una sconfitta"

11:59 - Juventus-Roma continua a tener banco anche in Nazionale. Dopo l'uscita di Bonucci su Twitter, Gigi Buffon attacca Totti: "In carriera ho vinto tanto ma ho perso anche tanto - ha spiegato il portiere azzurro e della Juve -. Sono arrivato terzo, quarto e settimo per 2 anni consecutivi però non penso che abbiate mai visto Buffon fare interviste in cui inveiva contro qualcuno o magari poteva buttare lìillazioni di sorta".

Il numero uno bianconero, dunque, non ha dimenticato le parole di Totti subito dopo la fine della partita. "Se mi sono sentito con Francesco dopo Juve-Roma? Non ci siamo sentiti, non mi interessa fare polemiche dopo il novantesimo, è qualcosa che non mi appartiene come persona", spiega ancora l'estremo difensore dal ritiro della nazionale Italiana in vista del match contro Malta per le qualificazioni a Euro 2016.