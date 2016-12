Juve, ripresa senza Barzagli e Mandzukic

Primo allenamento della Juventus dopo la sosta natalizia . A Vinovo la squadra bianconera ha ripreso la preparazione in vista della sfida dell'Epifania contro il Verona senza due pedine importanti come Andrea Barzagli e Mario Mandzukic : entrambi, usciti malconci dalla sfida con il Carpi, soffrono per un problema al polpaccio sinistro. Gli esami hanno escluso lesioni e le loro condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.

I bianconeri si sono ritrovati dopo pranzo e sono scesi in campo alle 15 sotto gli occhi di Allegri per la prima sgambata post-natalizia. L'allenatore non ha fatto sconti e alla ripresa c'erano anche i sudamericani. Assenti illustri Barzagli e Mandzukic, che sono in dubbio per la sfida del 6 gennaio contro il fanalino di coda Verona. La loro situazione sarà costantemente monitorata, ma non verranno rischiati se non pienamente recuperati.