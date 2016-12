Juve, rimonta pazzesca: Zaza bomber di scorta

Dopo due mesi difficili a inizio campionato, la Juve non si ferma più. Nemmeno il Napoli è riuscito a ostacolare i bianconeri, che per la prima volta in questa stagione conquistano la vetta della classifica. Una rimonta pazzesca, raggiunta grazie a un ruolino di marcia incredibile. Quindici vittorie consecutive, sette partite senza subire gol, miglior difesa e una panchina da far invidia a molte big di tutta Europa.



Già, la panchina. Col Napoli ha deciso tutto un gol di Zaza, che in questa stagione ha già fatto centro quattro volte (tre entrando a partita iniziata, nessuno ha fato meglio in Serie A). Un segno importante per Allegri, che a differenza di Sarri può contare su ricambi di qualità capaci di non far rimpiangere i titolarissimi e anche di rompere gli equilibri di un match bloccato come quello dello Stadium.



Col Napoli Max ha buttato nella mischia Rugani, Zaza e Alex Sandro. Accanto a uno strepitoso Barzagli, l'ex centrale dell'Empoli ha dimostrato di essere da Juve, confrontandosi senza paura col mattatore della classifica cannonieri Higuain. L'ex attaccante del Sassuolo è entrato in campo col coltello tra i denti, mostrando invece subito il meglio del repertorio: grinta e senso del gol. Alex Sandro ha giocato solo pochi minuti, ma ha dato subito la sensazione di poter fare la differenza sulla corsia sinistra, aggredendo alto e spingendo. Tre pezzi da novanta, insomma.



E la lista delle seconde linee top dei bianconeri non è finita qui. Al netto degli infortunati, infatti, Allegri da qui alla fine dela stagione potrà contare su un gruppo solido per far fronte a tutti gli impegni in calendario. Campionato, Champions e Coppa Italia sono sempre nel mirino della Juve e con questo passo sognare non è vietato.