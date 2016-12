Juve, rientro vicino per Barzagli 

18:16 - Il giorno dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund due buone notizie per Allegri: arrivano da Barzagli e Matri. Nell'amichevole di Vinovo vinta 6-1 contro i dilettanti del Chieri il difensore ha giocato per tutti i settanta minuti, segno che il suo ritorno è davvero vicino. Scalpita anche l'attaccante, pienamente recuperato, che ha trovato una doppietta grazie agli assist di Caceres e Sturato. In gol anche l'ex Genoa, Coman, Llorente e Pepe.

Contro i dilettanti torinesi i bianconeri hanno disputato una partitella da 70 minuti. Nella prima frazione di gioco, durata 45’, la difesa a quattro ha visto Ogbonna e Barzagli al centro della linea, supportati da Caceres e De Ceglie sulle fasce. In mezzo al campo Sturaro, Pepe e Padoin mentre in attacco la linea offensiva è stata formata da Llorente, Coman e Matri.

Nella seconda mini-frazione di gioco c’è spazio per Rubinho al posto di Storari, tra i pali, e per il giovane Primavera Roussos, entrato al posto di Matri.

A bordo campo, ad assistere alla sgambata dei compagni, si sono alternati i compagni di squadra Marchisio, Lichtsteiner, Bonucci e Chiellini, mentre pochi metri più in là Romulo ha continuato con il lavoro di recupero differenziato.