Juve, record di abbonati: sono 29300

I grandi colpi della Juve fanno sognare i tifosi: così i 29300 abbonamenti per lo Stadium messi in vendita dalla società sono andati letteralmente a ruba. Un nuovo record per i bianconeri che, rispetto agli anni passati, hanno deciso di aumentare il numero di tessere stagionali, pur mantenendo una quota significativa di biglietti in vendita per le singole partite. Higuain e compagni saranno spinti per tutta la stagione da tantissimi tifosi.

IL COMUNICATO DEL CLUBLa stagione 2016/17 dello Juventus Stadium inizia con un nuovo record: 29.300 abbonamenti. La campagna di sottoscrizione si è infatti chiusa ieri sera e tutte le tessere annuali messe in vendita sono terminate. Questa in fondo non è una novità, visto che era accaduto anche negli anni passati. Per la nuova stagione però la società aveva deciso, vista la costante domanda di nuovi abbonamenti, di aumentarne il numero, pur mantenendo una quota significativa di biglietti in vendita per le singole partite.



Le tessere stagionali messe a disposizione sono così salite di 1.300 unità rispetto all'anno scorso e, come detto, sono andate completamente esaurite, tra prelazione riservata a J1897 e Premium Member e vendita libera.



Ai 25.300 posti standard, vanno poi sommati i 4.000 stagionali in Juventus Premium Club: in tutto fanno appunto 29.300 tifosi, pronti a spingere la squadra di Allegri verso nuovi traguardi, fin dalla prima giornata di campionato, che vedrà i Campioni d'Italia ospitare la Fiorentina.



Proprio per la gara contro i viola i singoli tagliandi sono già in vendita: fino a giovedì 4 agosto proseguirà la prelazione dedicata a J1897 e Premium Member e da venerdì 5 agosto inizierà la vendita libera.