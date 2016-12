Juve, Raiola: "Pogba? Non è sicuro che lascerà la Juve, dipende dal club" 

11:56 - Questione di interpretazione. Lo juventino ottimista ne sarà rassicurato. Il pessimista troverà modo di preoccuparsi. E in fondo, probabilmente, è proprio questo lo scopo delle dichiarazioni di Raiola, procuratore di Paul Pogba. Fare discutere, dire e non dire, blandire e avvertire: "Per Paul tutti i grandi club europei sono interessanti" ha detto a Le Parisien riferendosi al Psg. "Non è però sicuro che lascerà la Juve: dipende anche dal club".

"La Ligue 1 - ha continuato Raiola al giornale francese - non è troppo piccola per Paul. Tutti i grandi club sono interessanti. Rispettiamo i campionati di Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Italia. Tutti pensano che Paul lascerà la Juventus ma questo non è sicuro. Tutto dipende dalla volontà del club e di Paul. Poi se sarà il momento di partire allora partirà..."