Juve, Pogba: "Voglio diventare il migliore al mondo"

14:54 - Idee chiare e obiettivi ambiziosi. Paul Pogba, che ha ricevuto a Parigi il premio come miglior giovane del Mondiale, si racconta al sito della Fifa: "Voglio fare tutto quello che è possibile per vincere più trofei possibili, e proprio per questo continuerò a lavorare duro. Il mio obiettivo è diventare il giocatore più forte del mondo. Questo è solo l'inizio e penso che l'unico ostacolo che può fermarmi dal continuare a progredire sia dentro di me".

Il premio di miglior giovane del Mondiale, gli ricorda la Fifa, in passato è stato vinto da giocatori come Pelè, Beckenbauer e Owen. "Non mi sento di far parte di questo gruppo di campioni - dice Pogba col sorriso - perché voglio diventare più forte di loro".



Il francese cita Yaya Tourè come esempio e riferimento: "In questo momento ci sono ancora molti giocatori migliori di me, ma non devo preoccuparmi di queste cose. Io devo continuare a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Ci sono molti centrocampisti che ammiro e osservo tutti per aiutare a migliorarmi. Ad esempio posso citare Yaya Toure, che è un calciatore con caratteristiche simile alle mie anche dal punto di vista fisico, solo che ha più eseprienza di me. Abbiamo più o meno lo stesso tipo di gioco anche se lui è più offensivo. Io voglio sempre di più. Per me non è mai abbastanza. Sono un vincente e non amo perdere. Fisso sempre nuovi obiettivi e nuove sfide perché è proprio questo che mi fa migliorare e devo mantenere questa mentalità. Sono fatto così".