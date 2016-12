Juve, Pogba: "Sono pronto, sarebbe meraviglioso andare in finale"

"Sono pronto. Andare in finale sarebbe meraviglioso". Paul Pogba è carico per l'importantissima sfida di mercoledì sera al Bernabeu contro il Real Madrid nel ritorno delle semifinali di Champions. "Sappiamo che può essere molto difficile, loro sono abituati a giocare in semifinale e l'anno scorso hanno vinto - ha detto il francese, tornato in campo dopo 52 giorni di assenza - Noi però vogliamo vincere e faremo di tutto per vincere".

In un'intervista sul sito della Juve, Pogba conferma di sentirsi a posto dal punto di vista fisico, dopo i 63 minuti giocati contro il Cagliari. "Sono contento della partita che ho fatto e della condizione. Ho corso e non ho sentito nulla, quindi penso che siamo sulla strada giusta". Stephan Lichtsteiner è fiducioso: "Abbiamo fatto una stagione importante. Vincere il quarto scudetto consecutivo era il nostro obiettivo ed è fantastico. La sfida con il Real Madrid si gioca sui dettagli, basta poco per vincere e poco per perdere. In Champions siamo migliorati partita dopo partita e abbiamo subito poco. Loro sono tutti fortissimi, non c'è solo Ronaldo, ma crediamo di potercela fare. Dovremo giocare alla grande, siamo pronti".