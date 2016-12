Juve, Pogba: "Nel 2015 voglio lo scudetto e avanzare in Champions"

17:43 - Passata la delusione per la Supercoppa persa contro il Napoli, Paul Pogba e la Juventus sono pronti a ripartire: "Speriamo di vincere un altro scudetto e di andare ancora più avanti in Champions. Contro il Napoli dovevamo vincere, ma ormai è il passato e dobbiamo dimenticarlo". L'obiettivo resta lo scudetto: "Devo migliorare su tutto, so che posso fare di più. Vincere non è mai semplice, tutti dobbiamo sacrificarci per riuscirci".

La sconfitta a Doha ha lasciato il segno: "Siamo un po' tristi - ha commentato Pogba - ma contava solo vincere e non l'abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato cose molto importanti e non ce lo possiamo permettere. Adesso però siamo nel 2015 e dobbiamo andare avanti. Io stesso non ho bisogno che qualcuno mi dica che posso fare di più, lo so e voglio migliorare su tutto". All'orizzonte c'è anche la doppia sfida col Borussia Dortmund in Champions: "Dovremo essere al 100% perché saranno partite molto dure e con grande intensità". Sul suo futuro: "Raiola non l'ho sentito".