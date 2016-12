Juve, Pogba: "La firma sulla maglia del Barcellona? Non vuol dire niente"

"Sono felice per me, ma voglio ancora di più per tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare qui", ha aggiunto. In Spagna, però, si sono fregati le mani perché questa immagine potrebbe preludere a uno sbarco del bianconero al fianco di Messi e Neymar già in estate. Niente di nuovo, anche se pensarci fa sempre male ai tifosi della Juve. "La foto con Messi? Ho fatto foto con tutti, la gente può pensare ciò che vuole. Quando ero piccolo guardavo Messi e Ronaldo, ora sono qua ed è un grande onore", ha aggiunto ribadendo lo stesso concetto. Sul presente: "Il Bayern Monaco è fortissimo, noi ascolteremo le parole del mister e cercheremo di far bene in campo. Buffon e Allegri assenti? Entrambi avrebbero meritato di essere qua. Buffon è veramente il numero uno, lo dimostra tutti i giorni".