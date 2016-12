Juve, Pogba: "Il segreto? Gioco più vicino alla porta" 

11:22 - Paul Pogba è l'uomo del momento e non solo in casa Juve. E il suo segreto è... Allegri. "Ora gioco più vicino alla porta, è decisamente meglio per me. Attacchiamo con più uomini e facciamo anche contropiede. Noi centrocampisti giochiamo a ridosso delle punte, ed è un bell'aiuto per i ragazzi là davanti. Rispetto all'anno scorso siamo più forti, c'è più qualità, la squadra è complessivamente migliore", ha detto il francese.

Una buona notizia per la Juve, ma allo stesso tempo cattiva per i suoi tifosi. Perché adesso il gioiello bianconero finirà ancora di più sotto i riflettori dei grandi club europei, che si convinceranno a presentare quell'offerta irrinunciabile tanto temuta a Torino. Lui finora ha sempre giurato fedeltà alla Juve, ma questa sua crescita rischia di allontanarlo dallo Stadium. Per quest'anno, però, saranno solo problemi per gli avversari.