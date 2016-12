Juve, Pogba: "Essere secondi è uno schiaffo, vogliamo lo scudetto"

Si avvicina Juventus-Napoli e Paul Pogba, oltre a dettare ai compagni la strategia da seguire, avverte la squadra di Sarri: "Dobbiamo affrontare la partita come tutte le altre - dice il centrocampista bianconero -. Non siamo primi ed è un po' uno schiaffo per noi, perché non siamo abituati. Però non pediamo la testa, la cosa più importante è la classifica finale e vogliamo vincere lo scudetto".