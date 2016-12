Juve: Pogba conteso da mezza Europa, servono 120 milioni

Un giorno sì e l'altro pure, in giro per l'Europa, si parla di un prossimo addio di Pogba alla Juventus. Ipotesi che ora viene alimentata dall'eliminazione dei bianconeri dalla Champions, visto che il centrocampista non ha mai nascosto le proprie ambizioni di voler competere per qualsiasi traguardo. In questo senso, saranno molto importanti le garanzie - dal punto di vista progettuale - che il club potrebbe dare al francese in estate, quando certamente scatterà la caccia al giocatore.

City, United, Barcellona e Psg sono i club maggiormente interessanti alla stella della Juve, che recentemente ha firmato un contratto con l'Adidas e, dunque, non è affatto escluso che per il futuro possa incidere anche la scelta dello sponsor tecnico. Ecco perché anche il Real Madrid, più defilato, potrebbe tornare in corsa prepotentemente.



Per quel che riguarda le cifre da poter offrire, uno come Pogba è valutato 80 milioni. Ma è una cifra-base, per allettare il francese e la Juve serviranno cifre oltre i 100 milioni, almeno fino a 120.