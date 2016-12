Juve: Pogba c'è, Vidal mette i brividi

16:55 - Da un allarme all'altro: in casa Juve non ha fatto in tempo a sorridere per il recupero di Paul Pogba che Arturo Vidal si è fermato. Il cileno ha subìto una botta alla schiena (sulle prime si era parlato di affaticamento muscolare) e le sue condizioni sono da valutare nelle prossime ore, anche se le prime indicazioni dicono che recupera in vista di Roma-Juventus. Con l'assenza di Andrea Pirlo, comunque sia, il centrocampo dei bianconeri arriva con i cerotti alla supersfida di campionato: con Pogba e Vidal reduci da infortuni di lieve entità, ma comunque infortuni.

Pogba ha lavorato con il gruppo e quindi filtra ottimisimo. I bianconeri hanno fatto sapere che ha "ottenuto buone risposte". Preoccupa, invece, il nuovo problema muscolare di Vidal. Le sue condizioni verranno valutate prima della partenza per Roma. All'Olimpico gli unici sicuri di essere in campo sono Marchisio e Pereyra. Sturaro, arrivato a gennaio e ancora mai sceso in campo, è in preallarme.