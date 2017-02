"E' sempre difficile affrontare un infortunio - ha spiegato Pjaca - ancora di più quando, come me, sei arrivato da poco in una realtà importante come la Juventus. Ogni giocatore vuole giocare, ma so che non sarebbe stato facile, arrivando da un periodo di inattività mi ha aiutato tanto Mandzukic, siamo amici, abbiamo un grande rapporto fin dalla Nazionale". Poi su Allegri: "Dice che avrò un gran futuro? Devo dimostrare, lavorando duro, che posso giocare nel modo in cui lui vuole che io giochi".