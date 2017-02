Juve, Pirlo torna come ambasciatore

Andrea Pirlo tornerà alla Juventus. Non per calciare le sue punizioni micidiali, visto che è stato più che degnamente sostituito da Pjanic e Dybala, ma per fare l'ambasciatore bianconero. Lo svela Tuttosport, spiegando come il regista del New York City FC lascerà la Grande Mela alla fine del 2017, per ricongiungersi alla Signora. Pirlo, inoltre, sfrutterà la sua esperienza in Mls per lanciare il marchio Juve anche sul mercato americano.