Juve, Pirlo salta il Borussia. Affaticamento muscolare per Pogba

23:21 - Niente trasferta di Champions a Dortmund per Andrea Pirlo. Lo ha annunciato la Juve, spiegando: Oggi è stato sottoposto ad accertamenti anche Andrea Pirlo: il controllo ecografico ha evidenziato una buona evoluzione della guarigione della lesione al gemello mediale destro, ma non tale da renderlo disponibile per la trasferta di Dortmund. Il centrocampista pertanto proseguirà il suo programma riabilitativo differenziato".

Niente da fare, dunque, per buona pace di Allegri che dovrà pensare a una formazione senza il suo regista. Il tecnico bianconero dovrebbe a questo punto optare per la difesa a tre facendo spazio a Barzagli - l'altro giocatore in condizione fisica ancora non ottimale - al fianco di Bonucci e Chiellini.Per il resto, praticamente nessun dubbio: centrocampo con Lichtsteiner ed Evra sugli esterni, Vidal e Pogba interni (l'affaticamento muscolare accusato dal francese in allenamento non preoccupa più di tanto lo staff menido juventino) e Marchisio centrale. Attacco con Morata al fianco di Tevez. Non saranno infine disponibile per Dortmund nemmeno De Ceglie e Sturaro, costretti a restare ai box 15 giorni.



ALLARME POGBA: AFFATICAMENTO MUSCOLARE

Pogba ha interrotto l'allenamento del pomeriggio prima della conclusione per un lieve affaticamento muscolare. Ma martedì, ha fatto sapere la Juve, si allenerà e dovrebbe essere disponibile per la partita di Dortmund. La situazione ovviamente va monitorata: l'eventuale assenza del francese, sommata a quella di Pirlo, sarebbe infatti pesantissima.