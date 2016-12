Juve, Pirlo lontano dal recupero per Dortmund 

18:07 - Le speranze di avere a disposizione Andrea Pirlo per la sfida di ritorno contro il Borussia sono davvero ridotte. Mentre la Juve è scesa in campo per il primo allenamento in vista del match di Palermo, il numero 21 bianconero ha proseguito nel suo lavoro di recupero dopo l'infortunio muscolare subito proprio nella gara dell'andata. A una settimana esatta dalla partita del Westfalenstadion, Pirlo dovrà affrontare una difficile corsa contro il tempo.

Alle seduta erano assenti Paul Pogba, che sarà squalificato per la gara del Renzo Barbera e ha così beneficiato di un giorno di riposo supplementare, e Romulo, che si è recato in Brasile per una visita di controllo dopo l'intervento cui è stato sottoposto lo scorso dicembre. In base a quanto specificato dalla stella Juve, "la squadra è scesa in campo intorno alle 12.00 e ha prima sostenuto un'impegnativa parte atletica, incentrata su un lavoro aerobico a base di ripetute su diverse distanze, quindi si è dedicata alla circolazione palla e alla tattica e ha concluso la seduta con la partitella a campo ridotto, cui hanno assistito da bordo campo anche il presidente Andrea Agnelli e Fabio Paratici". Perché se il campionato sembra ormai chiuso, c'è un appuntamento europeo da affrotnare al meglio.