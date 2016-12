Juve, Pirlo: "Le mie non erano lacrime d'addio"

Le sue lacrime hanno fatto il giro del mondo, ma il giorno dopo la delusione di Berlino, Andrea Pirlo ha precisato che il suo pianto non era riferito all'addio imminente alla Juve . "Le mie lacrime per l'addio alla Juve? No, erano le lacrime per una sconfitta in finale di Champions League, un qualcosa che non so se mi ricapiterà: è normale che ci fosse delusione", ha detto al suo arrivo a Coverciano per il ritiro della Nazionale.

Adesso si volta pagina e si pensa alla Croazia: "Una partita importante in chiave qualificazione. Una delle ultime in azzurro? Pensiamo solo a quella". Anche l'amico e compagno Gigi Buffon prova a smontare il "caso Pirlo". "Con Pirlo abbiamo parlato di tante belle cose ma non del suo futuro. Le sue lacrime sono quelle di un uomo dispiaciuto per aver perso una finale importante", ha detto in riferimento al centrocampista. Sulla sconfitta contro il Barcellona: "Non è stata una brutta serata, secondo me ci sono state tante cose positive, non ultima non aver perso la dignità ed aver fatto una grande partita contro la squadra più forte del mondo. Rimpianti non ce ne sono perché abbiamo giocato nel miglior modo possibile, ma contro una squadra di fenomeni dall'uno all'undici".