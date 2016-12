13:05 - Pirlo gioca in pantofole, solo per uno spot pubblicitario. A Vinovo il centrocampista della Juve ha provato a palleggiare con delle ciabatte a forma di zebra insieme ai compagni Pereyra, Morata ed Evra. Anche loro, però, non indossavano i classici scarpini: pinne per l'argentino, doposci per lo spagnolo e zoccoli per il francese.