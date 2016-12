Juve: piccolo allarme per la caviglia di Tevez 

21:47 - Piccolo, piccolissimo, allarme in casa Juventus per le condizioni di Carlitos Tevez. Contro il Palermo l'Apache ha preso un pestone alla caviglia destra che, come mostrano le immagini, ha subito una brusca rotazione. L'attaccante dopo la botta è riuscito a rimanere in campo per tutti i 90 minuti: le sue condizioni sono comunque da valutare nelle prossime ore. C'è comunque ottimismo in casa bianconera: Tevez sarà regolarmente in campo a Dortmund.

