Juve, Pasquetta al lavoro per quattro

I due giorni di riposo concessi da Max Allegri alla sua Juve non valgono però per tutti i giocatori della rosa. Mentre chi non è impegnato con le rispettive nazionali si ritroverà martedì a Vinovo, in quattro trascorreranno la Pasquetta al centro sportivo bianconero. Si tratta di Marchisio, Chiellini, Dybala e Barzagli , tutti impegnati con i rispettivi programmi di recupero dagli infortuni muscolari accusati negli ultimi tempi.

Considerato che alla ripresa del campionato la Juve è attesa dalla sfida casalinga contro l'Empoli, a nessuno verranno fatti correre rischi particolari, anche perché dopo i toscani ci sarà la ben più delicata trasferta di San Siro contro il Milan. Chi potrebbe tornare subito in campo è Chiellini, che pare aver definitivamente superato i guai al polpaccio. Discorso simile per Barzagli. Qualche dubbio in più, invece, per Marchisio e Dybala, che molto probabilmente potrebbero evitare di forzare i tempi per non incorrere in pericolose ricadute. Quanto a Lichtsteiner, l'affaticamento muscolare accusato nel corso del ritiro con la Svizzera non dovrebbe avere ripercussioni.