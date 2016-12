Juve, parla Nedved: "Proveremo a vincere la Champions"

La Juventus ha un obiettivo ben chiaro quest'anno: la Champions League . Oltre al sesto scudetto consecutivo, i bianconeri puntano a miglioare la finale di Berlino. Come ha confermato anche Pavel Nedved . "Con la Juventus siamo tornati al top in Italia, ora il presidente Agnelli vuole tornare al vertice in Europa: vogliamo vincere la Champions, ci proveremo", ha detto l'ex centrocampista juventino e oggi vice presidente a iDNES.cz.

Nedved ha poi parlato a tutto campo del suo passato da calciatore. "Il miglior giocatore che ho avuto come compagno? Non voglio offendere nessuno, scelgo Zlatan Ibrahimovic. Un attaccante che tagliava le difese, potente, alto e con una tecnica incredibile. Appena arrivato alla Juventus, non tirava in porta e Capello allora lo mise sotto: Zlatan migliorò e cominciò a segnare tanto, sin dagli allenamenti", ha ricordato. L'avversario più fastidioso trovato in carriera? "Dico Zanetti... Aveva il mio stesso dna, duro da morire, concentrato e instacabile. Era dura aver la meglio su di lui..." E ancora: "Manchester? Per i cartellini gialli saltai quel match, è stata la più grande delusione. Poteva essere il mio più grande successo, e invece... Dove mi sarebbe piaciuto giocare? Direi Manchester United...".