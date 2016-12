Juve, parla Marchisio: "La rimonta non è stata fatta"

"Una partita sempre difficile al di là dei momenti che si possono passare in una stagione. Anzi quando si passano momenti non così positivi, come quello che sta attraversando la Lazio bisogna sempre preoccuparsi. Soprattutto quando hai modo di rifarti in una partita come quella contro la Juventus. Quindi, sappiamo già, e ci stiamo preparando per una partita sicuramente diff. Abbiamo,rispetto al solito, due giorni in più per lavorare e recuperare", ha aggiunto parlando della sfida di venerdì all'Olimpico. Quando c'è stata la svolta? "Sicuramente l'orgoglio e l'impegno che si è messo soprattutto nell'ultimo mese è stato quello giusto da Juventus, quello da grande squadra. Ed è questa la strada che almeno nell'ultimo mese abbiamo ritrovato con continuità. Perché ci sono state ottime prestazioni anche nel momento dove non avevamo raggiunto le vittorie una dietro l'altra. E' stato un inizio sicuramente difficile, una situazione nuova per tutti, non solo per noi, ma per i tifosi e tutto l'ambiente. Però questo ci deve dare tantissima forza ed è energia per continuare come stiamo facendo nell'ultimo periodo perché la stagione è ancora lunga".