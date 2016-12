Juve-Palermo 4-0: Napoli a -9, per il quinto scudetto è (quasi) fatta

LA PARTITAIl gol di Khedira (10') è l'impatto della partita: ovvio pensare che sia l'effetto immediato di un copione già scritto, lo strapotere dei bianconeri e la crisi permanente del piccolo Palermo, travolto da un mare di errori e dal vortice di panchine. Oggi c'è Ballardini. Il gol del tedesco, poi, è un mezzo capolavoro, dal lancio-assist di Pogba allo stop di petto e tiro al volo di Khedira, morbido di pura classe.

Poi, però, accade qualcosa che non sta scritto nel copione e nemmeno nei cattivi pensieri: al 16' Marchisio contende il pallone a Vazquez e il ginocchio del regista juventino si piega in modo innaturale. Le smorfie di dolore e la disperazione di Marchisio sono il sintomo di qualcosa di grave. E l'uscita in barella (dentro Lemina) spegne i sorrisi del pomeriggio allo Stadium e spegne -se vogliamo- la forza dirompente della Juve.

Così si apre un'altra partita, ritmi bassi e scarsa propensione al rischio. La Juve cerca il secondo gol, ma senza la dannata esuberanza che le è solita. Il Palermo prova a capire come tira il vento e capisce che nel bunker bianconero oggi si può entrare: senza pretendere la luna, ma si può. Così ecco Trajkovski al 31' prodursi in un quasi-gol, salta Buffon, ma l'appoggio in rete è molle e Barzagli salva a porta vuota; e al 43' Chochev dal limite è libero di calciare e il pallone esce di un niente.

La Juve? Il secondo gol potrebbe arrivare da un pezzo di bravura di Pogba al 28', Sorrentino è magnifico nel deviare il pallone che poi tocca la traversa, e al 46' con il colpo di testa di Bonucci, fuori di un palmo. La sentenza del primo tempo è agli archivi. Coi calcoli che Allegri deve pur fare sul conto scudetto, vincendo sono 9 i punti sul Napoli, un tesoro inestimabile. Mentre il Palermo, è risaputo, un piede l'ha messo in Serie B. E non da oggi.

La ripresa. Pretendere qualcosa di più, o di meglio, dalla ripresa? La Juve procede col suo passo soft, magari aggiusta qualcosa nei meccanismi difensivi, ovvero senza distrazioni, cambiando le posizioni del trio dinanzi a Buffon. Il resto lo fa un'attenzione migliore e gli effetti rosa-nero nell'area juventina si azzerano.

Mentre la corsa al raddoppio diventa un'idea quasi personale di Pogba che ci prova da 40 metri al 12', su punizione: palla fuori di poco. E ci riesce al 26' (tre minuti dopo l'ingresso in campo di Morata, non a caso) con un colpo ravvicinato, quasi danzando sul pallone. E' il 2-0 che di lì a poco diventa 3-0 con un assolo stile-Monaco di Cuadrado, finta, contro-finta sui difensori e gran destro. Per chiudere, la rete di Padoin -idolo dei tifosi e dei compagni- cui tributano festaggiamenti da Champions.

Non resta che completare i calcoli alla 33.ma giornata: la Juve matura il quinto scudetto coi 9 punti di vantaggio sul Napoli e aggiorna la sua corsa, 67 punti nelle ultime 23 gare, ovvero 22 vittorie e un pareggio. Cose folli. Mentre il Palermo è penultimo in classifica, con 4 punti nelle ultime 12 partite e una quota salvezza che ora è 3 punti lontana (Carpi).