Juve, Padoin: "Coppa Italia? Il Milan arriverà carico, noi al 100% per vincerla"

Simone Padoin ha parlato ai microfoni di Jtv a margine dell'annuale visita di idoneità agonistica: " Coppa Italia ? Sarà una gara difficile in quanto è una partita secca. Il Milan non sta vivendo un grande momento, ma arriverà carico. Dovremo arrivarci al 100% e se lo faremo potremo far nostra anche la coppa". Il centrocampista ha parlato anche dello scudetto : "Siamo partiti male per nostri demeriti, ma poi abbiamo tirato fuori l'orgoglio".

"5 scudetti? Mi sento un privilegiato - ha commentato Padoin -. Quando cinque anni fa ho deciso di venire alla Juve ero sicuro che avrei avuto l'occasione di vincere e così e stato, ma cinque scudetti consecutivi sono qualcosa di incredibile. Ora che conosco bene la squadra, la società e l'ambiente, penso proprio che siano meritati ed è un'enorme soddisfazione. Alla Juve tutti lavorano al massimo per arrivare alla vittoria. Abbiamo avuto la fortuna di sostenere le visite al J Medical, una struttura straordinaria, e penso che la sua creazione sintetizzi bene la mentalità del club: nonostante un presente favoloso si pensa al futuro con lungimiranza".



Sempre parlando dell'ultimo scudetto ha detto: "È stato uno campionato difficile. Inseguire le avversarie non è stato semplice, ma vincere così dà ancora più soddisfazione. La partita della svolta? Il Derby con il Torino vinto all'ultimo minuto. Dopo la sconfitta con il Sassuolo ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che non avremmo potuto continuare in quel modo. Da quel momento è cambiato tutto. L'ovazione dello Stadium contro il Palermo? "È stata un'emozione incredibile e l'applauso mi ha fatto più piacere del gol. Questo dimostra che il pubblico capisce se uno gioca con il cuore e cerca di farsi trovare pronto in ogni momento. E lo apprezza".