Juve, ottimismo per Chiellini: può farcela per il Bayern

In casa Juve il bollettino medico sta dettando la formazione ad Allegri. Per Cuadrado l'allarme è rientrato e potrebbe essere già pronto per il Bologna. Niente da fare invece per Alex Sandro, che difficilmente sarà disponibile per il Bayern. Per la gara di Champions, intanto, cresce l'ottimismo per Mandzukic, ormai guarito, e Chiellini. Il difensore sta recuperando meglio del previsto dalla lesione al soleo e a sorpresa martedì potrebbe essere del match.