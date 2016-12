Juve, ottimismo Morata: "Voglio giocare con l'Inter"

Col passare delle ore l'allarme Morata sembra ridimensionarsi. Dopo l'infortunio in nazionale, si era temuto il peggio. Poi, lentamente, la situazione è cambiata. Alvaro è uscito dal campo dolorante e sabato mattina è partito per Torino per ulteriori accertamenti. Nel primo pomeriggio "As" ha ipotizzatoper l'attaccante spagnolo uno stop di almeno un mese, dovuto a possibili lesioni, ma la notizia è stata subito smentita dai fatti.



Inizialmente Alvaro era atteso alla clinica Fornaca per una risonanza magnetica, ma poi, viste le condizioni del giocatore, c'è stato un cambio di programma. Morata è stato infatti portato a Vinovo per sostenere solo dei test e alcune valutazioni generali. Una buona notizia, che ha subito lasciato trapelare ottimismo attorno alle condizioni del calciatore.



E infatti poco dopo è arrivato anche il comunicato della Juventus a chiarire tutto. "Alvaro Morata è rientrato dalla Spagna ed èstato visitato dallo staff medico della Juventus che conferma la diagnosi dei colleghi della nazionale spagnola: il numero 9 bianconero ha riportato un trauma contusivo alla gamba destra in assenza di fratture - si legge sul sito della Juve -. Le condizioni del calciatore saranno monitorate nei prossimi giorni per definire la progressiva ripresa degli allenamenti".