Juve-Oscar: il Chelsea dice che si può fare

12:59 - E' uno dei nomi in cima alla lista di Max Allegri. Dunque, ovvio, dei progetti dl lavoro di Beppe Marotta. Il nome di Oscar dos Santos, semplicemente Oscar, trequartista brasiliano di 24 anni, in forza al Chelsea di José Mourinho. Un talento, è risaputo. Già affermato a livello mondiale. E le attenzioni bianconere su di lui risalgono già allo scorso aprile: sondaggi, ma senza apparenti aperture da parte inglese.

Un'apertura invece c'è, è di questi ultimi giorni ed è riferita e filtra da ambienti del club londinese, secondo i quali Mourinho è pronto a rinunciare a Oscar, a anche a titolo definitivo, pur fissando un prezzo di 30 milioni, che comunque lo si guardi è uno scoglio da superare, non facile. La Juve capta il segnale e se lo tiene stretto. Ma senza fretta. Oggi ci sono altre priorità, la questione Berardi-Zaza in primis. Oscar rappresenta quel giocatore in più, fantasia e anche senso del gol, che può completare (migliorare) la squadra di Allegri in senso europeo: ma è un discorso da affrontare non in tempi stretti.

Prima Berardi e Zaza, appunto. Poi il futuro di Tevez e Pirlo, poi altre questioni, magari anche Pogba. Oscar è una suggestione, un'idea.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X