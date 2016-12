Juve, niente sfilata scudetto in pullman

Per festeggiare c'è sempre tempo. La Juve ha deciso di "congelare" la festa per il quinto sucdetto di fila in attesa della finale di Coppa Italia . Troppo importante la partita contro il Milan per rischiare di arrivare a Roma con la spina staccata. Così, i bianconeri si dovranno "accontentare" della premiazione e del giro di campo in programma sabato allo Stadium dopo l'ultima sfida di campionato, contro la Sampdoria.

Lo aveva ribadito lo stesso Allegri dopo lo scivolone di Verona : "Il tempo delle feste è finito". E così sarà. Una volta spenti i riflettori, la Juve si concentrerà solo sulla Coppa Italia per cercare di completare la tripletta tricolore (Supercoppa, scudetto e trofeo nazionale) e bissare la doppietta Serie A-Coppa Italia dello scorso anno, cosa mai riuscita a nessun'altra squadra italiana. Insomma, niente sfilata con il pullman per le vie di Torino né prima né dopo la partita dell'Olimpico. Perché gli Europei costringeranno metà squadra a un rompete le righe immediato per raggiungere i rispettivi ritiri delle varie nazionali. Certo, sarebbe strano e anche brutto non poter festeggiare in mezzo al popolo bianconero una stagione straordinaria come questa.