Juve nel derby senza Marchisio, Medel e Astori saltano Inter-Roma

15:05 - Dodici gli squalificati in Serie A dopo la 31.a giornata, tutti per una giornata. Nella sfida di sabato sera a San Siro contro la Roma l'Inter dovrà fare a meno di Medel; tra i giallorossi stop per Astori. Nel derby di domenica Juve senza Marchisio. Un turno anche a: Longo, Rossettini (Cagliari), Mudingayi (Cesena), Birsa, Meggiorini (Chievo), Cataldi (Lazio), Maggio (Napoli), Jajalo (Palermo) e Bruno Fernandes (Udinese).

All'Inter è stata inflitta un'ammenda di 25.000 euro per il ripetuto fascio di luce-laser sull'arbitro e per aver lanciato in direzione di un arbitro addizionale oggetti di varia natura. Tra gli allenatori, ammonizione con diffida per il tecnico del Genoa Gasperini "per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica".