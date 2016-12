Juve-Napoli, botta e risposta a suon di vittorie: in attesa della supersfida

Il Napoli prosegue la sua marcia in vetta alla classifica trascinata da un Higuain sempre più mostruoso: 23° gol in altrettante gare e alla quinta partita di fila con gol all'attivo - ci era riuscito solo un'altra volta in Serie A, nel novembre 2014. E con un Insigne più in forma che mai, che fa sognare i tifosi azzurri e sogna... l'azzurro: nei cinque maggiori campionati europei è il primo giocatore ad andare in doppia cifra sia per gol che per assist. Significativo il dato secondo cui il 78% delle reti realizzate fino a questo momento dal Napoli in campionato (39 su 52) ha visto almeno uno tra Higuain e Insigne partecipare attivamente con gol o assist. "E' presto per pensare alla Juve", ha detto l'attaccante originario di Frattamaggiore. Inevitabile non far correre però la testa all'importantissimo faccia a faccia. Dall'altra parte c'è una Juve che contro il Genoa non brilla - due tiri nello specchio per la squadra bianconera in questo campionato, soltanto contro la Lazio ne hanno fatti meno (1) - ma che porta a casa un'altra vittoria, quello che conta insomma. Dybala non va a segno, basta un cross di Cuadrado deviato in rete dal rossoblù De Maio. "Abbiamo fatto 13. Ora inseguiamo i grandi traguardi", ha scritto Allegri dopo la gara sul proprio profilo Twitter. Nuovo record di vittorie, una difesa bunker (la migliore del torneo con 15 gol subiti) ma anche un altro infortunato, Caceres, per il tecnico bianconero. E ora Napoli-Carpi e Frosinone-Juve. In attesa della sfida delle sfide.