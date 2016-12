Juve, Morata uomo Champions: sempre a segno negli ultimi 4 match

Morata è l'uomo Champions di questa Juventus . Lo dice il campo e lo dicono soprattutto i numeri. Considerando anche la passata edizione del torneo, infatti, lo spagnolo ha segnato in tutte le ultime quattro partite giocate (semifinale col Real andata e ritorno, finale col Barcellona e primo turno col City). Un bel bottino per Alvaro, che in Europa è l'arma in più per Allegri ed è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Tevez non solo sul piano realizzativo, ma anche caratteriale.

Dopo aver chiuso l'annata in crescendo, col City Morata riconferma dunque uno speciale feeling con la Champions. Senza Tevez, Pirlo e Vidal, del resto, questa Juve non può prescindere dai suoi gol. Ma non solo. Anche dalla sua freschezza atletica e dal feeling con i compagni di reparto.



Alvaro è al centro del nuovo progetto bianconero. Orma è chiaro. E Allegri non perde occasione per confermargli fiducia e responsabilità. Soprattutto in Europa. Del resto i numeri parlano tutti a suo favore. Quattro gol nelle ultime quattro partite giocate in Champions, sei negli ultimi otto match disputati. Roba da top player. E' Morata l'uomo Champions di Allegri.