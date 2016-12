Juve, Morata non teme l'attacco del Barça: "Possiamo fermarli"

Seconda finale di Champions League consecutiva per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo spera nel bis e questa volta dovrà vedersela contro il Barcellona del trio Messi-Suarez-Neymar: "La Juventus può fermarli, abbiamo una delle difese più forti d'Europa, forse la migliore in assoluto". L'ex Real vuole anche segnare la sua prima rete ai blaugrana: "Sarebbe una soddisfazione doppia per uno come me, cresciuto nelle giovanili del Real".