Juve: Morata in crisi di gol e d'identità

Morata è stato un grande protagonista della passata annata bianconera. Impossibili da dimenticare i due gol al Borussia Dortmund negli ottavi di Champions e, soprattutto, i due gol al Real Madrid in semifinale e la rete al Barcellona nell'ultimo atto di Berlino. Una stagione indimenticabile per lo spagnolo, che invece adesso fatica - e parecchio - a calarsi nel nuovo ruolo in cui Allegri lo sta molto spesso utilizzando.



Il tecnico, anche per via dell'arrivo di Cuadrado, sta passando al 4-3-3 e nel nuovo modulo Morata è l'ala sinistra, visto che al centro dell'attacco Allegri preferisce Mandzukic, Dybala o Zaza. Una posizione che lo spagnolo deve ancora digerire, tanto che il rendimento è calato così come i gol: in 14 presenze (10 da titolare), l'attaccante è andato a segno solamente tre volte e fatica a essere decisivo. Nel frattempo, come riferito da Tuttosport, al Real Madrid stanno seriamente pensando al suo possibile ritorno, che costerebbe a Florentino Perez "solo" i 30 milioni di euro previsti dalla clausola di riacquisto. Benzema, al centro di scandali extra calcistici, verrebbe infatti sostituito da Morata, che fino a poco tempo fa non pensava minimamente a lasciare la Juventus mentre in questo momento la situazione si è sensibilmente modificata.