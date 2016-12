Juve: Morata firma fino al 2020, la crisi è passata

Alvaro Morata ha firmato il rinnovo del contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2020 . Lo ha comunicato lo stesso club bianconero nel suo sito ufficiale. Il contratto precedente scadeva nel 2019. Un atto formale e di sostanza, perché spazza via le troppe ombre di queste settimane e degli ultimi giorni, riguardo al malessere (presunto) di Morata e al suo momento non positivo in bianconero.

E' così che si fa, viene da dire. La società bianconera ha messo un poderoso argine alla deriva di voci sul conto di Morata, presente e futuro. Le panchine, la partita-no di Siviglia, il rapporto con Allegri che non è difficile, ma è professionale, la crisi di gioventù e di adattamento, fra Dybala e Mandzukic suoi nuovi compagni di reparto. C'era un po' troppo rumore attorno a Morata: e il presidente Agnelli, Marotta e Paratici hanno agito come è opportuno fare, in certi momenti: con grande tempestività.

Poi sul futuro di Morata, la prossima estate e col diritto di "recompra" del Real Madrid che resta quello che era, ovvero un diritto, tutto può essere e si vedrà. Ma intanto un anno in più di contratto per Morata significa la fiducia della Juventus, anche in prospettiva. Ed è un modo per rasserenare l'attaccante spagnolo, che quando sbaglia i gol e sbaglia le partite soffre. E quanto soffre!