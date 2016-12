Juve, Morata-Dybala: la nuova coppia del gol

LE STATISTICHE

- La Juventus è tornata a vincere in casa in campionato dopo tre partite - l'ultimo successo a maggio contro il Napoli.

- Prima di oggi quella con il Napoli era anche l'ultima partita di campionato in cui la Juventus aveva segnato più di due gol.

- Questa è la quinta partita in cui la Juventus si trova sotto nel punteggio in questo campionato, solo il Frosinone ha fatto peggio (sei). - - - Nello scorso campionato era successo nove volte che la Juventus si trovasse sotto nel punteggio, in questa stagione sono già cinque.

- In questo campionato è la quarta volta che la Juventus subisce gol con il primo tiro nello specchio subito nella partita.

- Álvaro Morata non segnava da cinque partite in campionato, ultimo gol lo scorso maggio contro l'Inter.

- Sami Khedira ha segnato all'esordio in campionato.

- Terza volta che Morata riesce a fare gol e assist nella stessa partita di Serie A (in precedenza ci era riuscito contro Cesena e Milan).

- Kwadwo Asamoah non giocava in campionato dal maggio 2015

- Tre rigori assegnati alla Juventus in questo campionato, più che ad ogni altra squadra.