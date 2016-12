Juve-Milan, misure di sicurezza straordinarie

Lo sport francese si è fermato, in maniera doverosa, in questo weekend. Ma la notizie che giungono dalla Francia mettono paura anche al mondo del calcio. Gli attentati attorno allo Stade de France potevano far registrare un bilancio ben peggiore, con uno dei kamikaze che ha provato ad entrare allo stadio indossando una cintura esplosiva. I timori sono quindi tutti concentrati sui prossimi europei, che si svolgeranno in Francia dal 10 giugno al 10 luglio 2016. In Italia il primo appuntamento sportivo di rilievo sarà la sfida tra Juventus e Milan del 21 novembre prossimo a Torino. Le misure di sicurezza saranno rafforzate, per quello che sarà un match blindato. L'allerta, infatti, è massima.