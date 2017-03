Juve-Milan in 4K su Premium Sport

Il prossimo 10 marzo sarà ancora più piacevole gustarsi Juventus-Milan su Premium Sport. Il big match della 28.ma giornata, in programma alle 20:45 allo Stadium, sarà infatti trasmesso in 4K sul canale 391 (Premium 4K). Uno spettacolo imperdibile, esclusivo per i clienti Premium, che permetterà agli spettatori di avere a disposizione immagini di una qualità straordinaria, di gran lunga superiore al Full HD.